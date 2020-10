Samuel Paty, un professeur de lycée, avait été décapité dans une attaque terroriste islamiste perpétrée le 16 octobre 2020 en France, après qu’il ait montré une caricature du prophète Mahomet à ses apprenants. Le président, Emmanuel Macron lors du discours d’hommage à celui-ci, a défendu la liberté de caricaturer le prophète et la liberté d’expression.

« La liberté, nous la chérissons ; l’égalité, nous la garantissons ; la fraternité, nous la vivons avec intensité. Rien ne nous fera reculer, jamais. Nous continuerons. Nous respectons toutes les différences dans un esprit de paix. Nous n’acceptons jamais les discours de haine et défendons le débat raisonnable » avait posté M. Macron dans un tweet en français, en arabe et en anglais ce dimanche.

Plusieurs manifestations ce week-end

Cependant, dans les pays musulmans ou le prophète est très respecté et sacré, aucune tolérance n’est observée à l’endroit de ceux qui le profanent. Au Moyen-orient comme au Maghreb, le discours de Macron est vu comme un discours de haine et de provocation. Ce week-end, plusieurs manifestations ont lieu dans ces pays, de même que des autorités qui ont appelé le président français à changer de discours.

“Caricatures outrageuses à l’islam et au prophète”

Dans la foulée, le Maroc a aussi dénoncé la poursuite de la publication en France des caricatures du prophète. Le ministre marocain des Affaires Etrangères a dans un communiqué ce dimanche condamné « vigoureusement », les « caricatures outrageuses à l’islam et au prophète ». Rabat « dénonce ces actes qui reflètent l’immaturité de leurs auteurs, et réaffirme que la liberté des uns s’arrête là où commencent la liberté et les croyances des autres ».

#Communiqué MAEC :

Le #Maroc 🇲🇦 condamne vigoureusement la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l’Islam et au Prophète Sidna Mohammed.

➡https://t.co/tMSxoQ5MRj pic.twitter.com/BWS7UY9Rvy — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) October 25, 2020

Des violences obscurantistes

« La liberté d’expression ne saurait, sous aucun motif, justifier la provocation insultante et l’offense injurieuse de la religion musulmane qui compte plus de deux milliards de fidèles dans le monde, » a écrit le ministre Nasser Bourita. Considérant également, ces actes de « provocations injurieuses des sacralités de la religion musulmane » le gouvernement marocain a toutefois condamné « toutes les violences obscurantistes et barbares prétendument perpétrées au nom de l’islam ».