Au Sénégal le gouvernement constate qu’il y a de plus de plus de personnes qui importent le coronavirus dans le pays. Pour ne pas être confronté à une nouvelle vague de contamination, le président de la République Macky Sall, a lors du conseil des ministres d’hier mercredi 14 octobre, invité les ministres de l’intérieur, des transports des Forces armées, et de la santé, à accentuer les contrôles aux frontières du Sénégal. Le Ministère des Transports aériens a déjà pris ses responsabilités. Dans un communiqué, il fait clairement savoir aux compagnies aériennes qu’elles devront respecter les règles édictées par le Sénégal dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au risque de rapatrier à leur frais les passagers en situation irrégulière.

« Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, toute compagnie aérienne qui embarque un passager à destination d’un aéroport du Sénégal , qui ne respecte pas les dispositions (présentation d’un test RT-PCR Covid-19 négatif qui date de 7 jours au moins à compter de la date de sa délivrance), aura l’obligation d’assurer le rapatriement du passager à son aéroport d’origine où à tout autre aéroport prévu par les procédures de la compagnie aérienne ou convenu avec le passager » indique le document.

La décision prend effet à partir du 1er novembre

Il précise par ailleurs que le résultat du test PCR négatif doit être délivré par un laboratoire agréé par l’Etat dans lequel le passager a débuté son voyage ou par une organisation sanitaire internationale bien connue de son pays d’origine ou de départ. Cette décision du ministère des transports aériens est exécutoire dès le 1er novembre et est obligatoire. Les compagnies aériennes devront informer leurs passagers dès l’achat du billet d’avion. Les mêmes consignes sont données par le ministère du tourisme.