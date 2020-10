L’Arabie Saoudite souhaitait devenir membre du Conseil des droits de l’homme au sein des nations Unies. Or, sa demande a échoué. En effet, le Royaume a vu sa demande être refusée alors que la Chine ainsi que la Russie y ont été élues pour une durée de trois ans. Les 47 États membres qui y siègent sont chargés de renforcer la protection des droits humains dans le monde.

Créé en 1946, cet organe de l’ONU voyait cette année, pas moins de 15 de ses sièges être remis en jeu. Un conseil de plus en plus critiqué par les nations et les ONG chargées de faire respecter les droits de l’homme. Sur ces 15 sièges, 4 étaient vraiment disputés, à commencer par celui de la Chine, qui a vu le nombre de pays voter pour elle, largement chuter. En 2016, Pékin a enregistré 180 voix, contre 139 aujourd’hui.

Riyad recalé du Conseil des droits de l’homme

Louis Charbonneau, responsable de Human Rights Watch aux Nations unies s’est félicité de cette nouvelle, estimant que la gestion des droits humains par la Chine était de plus en plus critiquée à l’international. La Russie ainsi que Cuba ont été élus sans opposition. Une situation qui permet de rappeler que le système de vote est largement critiqué, les nations se mettant d’accord entre elles afin de savoir qui se présente et qui ne se présente pas. Au cours de cette élection, seule Riyad n’a pas été élue.

Le Royaume va devoir entreprendre de grands changements

Un coup dur pour l’Arabie Saoudite, qui va devoir entreprendre de grandes réformes afin de se faire accepter sur le sujet. La réprimande elle, est sévère pour Mohammed Ben Salmane, le prince héritier qui a décidé d’entreprendre une série de mesures afin d’ouvrir le pays. Cependant, la peine de mort toujours en vigueur, la guerre au Yémen ou encore le manque de participation politique font que le pays reste très en retard sur le sujet.

