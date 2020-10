Quelques mois après le décès du célèbre acteur Chadwick Boseman, son nom serait inscrit sur la liste des probables candidats aux Oscars dans la catégorie « meilleur acteur ». Si cet objectif était atteint, il serait ainsi le troisième acteur à obtenir à titre posthume cette distinction après Peter Finch et c’est Heath Ledger.

“Le Blues de Ma Rainey”

Selon les confidences qui ont été faites par Netflix, la production cinématographique qui permettra à l’acteur d’être nominé est « Le Blues de Ma Rainey ». Le film sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 18 décembre. Tout serait en train d’être mis en œuvre pour que l’acteur soit récompensé à titre posthume pour cette œuvre qu’il a réalisée avant sa mort. « Le Blues de Ma Rainey » est un long métrage qui a été réalisé par George C. Wolfe et produit par Denzel Washington.

Le rôle de trompettiste

Il présente le vécu de la chanteuse de blues Ma Rainey. Il raconte les différentes difficultés qui ont été rencontrées par l’artiste lors de l’enregistrement de son album. Dans le film, on peut constater les relations particulièrement tendues qu’il y a entre l’artiste et ses autres collaborateurs notamment son agent, son producteur blanc et ses musiciens. L’illustre disparu y joue le rôle de trompettiste.