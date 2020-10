Les patients atteints du nouveau coronavirus (covid-19) présentent un niveau bas de vitamine D. Cette remarque découle d’une étude réalisée sur 216 malades de la covid-19, et publiée le mardi 27 octobre 2020 dans la revue scientifique Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Selon les auteurs de cette étude, qui sont des chercheurs de l’université de Calabre en Espagne, au moins 82% des patients présentent une carence en vitamine D.

Les personnes âgées et fragiles sont plus exposées au virus

La vitamine D est un élément essentiel dans le bon fonctionnement du corps humain. En effet, elle assure un bon fonctionnement du système immunitaire et du squelette. On peut la trouver en consommant des aliments comme le fromage, les champignons, les poissons ou les œufs. Par ailleurs, elle est également produite naturellement par l‘organisme quand il est exposé aux rayons du soleil. L’étude a fait savoir que les personnes âgées et fragiles sont plus exposées au virus, du fait de leur niveau faible en vitamine D. Aussi, a-t-elle indiqué que le coronavirus rend aussi les personnes vulnérables en faisant baisser leur taux de vitamine D.

Un apport en vitamine D désapprouvé

Pour aider les patients atteints du coronavirus, le Dr. José L. Hernandez, un des auteurs de l’étude, a recommandé un apport en suppléments vitaminiques. Il a donc estimé qu’ : « Un traitement à base de vitamine D devrait être recommandé lorsque le patient présente des carences. Cette approche peut avoir des effets bénéfiques à la fois sur l’ensemble musculosquelettique, mais aussi sur le système immunitaire ». Cependant, cette approche est désapprouvée par la professeur Carolyn Greig, de l’Université de Birmingham, en Angleterre, qui craint une dangerosité d’une sur-indication de vitamine D. Dans une interview accordée au Times of India, elle a indiqué qu’ « il n’y a pas assez de preuves que la vitamine D puisse agir comme un traitement contre la Covid-19 ».