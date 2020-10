Face à la pandémie de coronavirus qui sévit depuis quelques mois, on en apprend chaque jour un peu plus. Une étude australienne vient ainsi mettre à jour les informations que l’on avait concernant la résistance du Coronavirus. L’information a été relayée par la presse canadienne.

On y apprend que le virus est «extrêmement robuste». Il peut en effet rester actif et contagieux pendant 28 jours sur des billets de banque, des écrans de téléphone et l’acier inoxydable, la moitié du temps quand il s’agit d’une surface moins lisse comme celle d’un tissu.

Les conditions de l’expérience sont une température de 20°C, dans l’obscurité. En comparaison, dans les mêmes conditions, le virus de la grippe classique tient 17 jours. Cette durée de vie est drastiquement réduite sous l’effet de la chaleur, ou sous les rayons du soleil qui ont la capacité de tuer littéralement le virus.

