En décembre 2019, le SRAS-CoV-2 a été identifié comme l’agent causal d’une épidémie de pneumonie virale, probablement liée à un marché de fruits de mer et d’animaux vivants à Wuhan, en Chine. Depuis lors, la pandémie s’est répandue dans le monde et plus de 25 millions de personnes ont été infectées par le virus, entraînant plus de 800 000 décès.

Des expériences animales ont montré que les primates, les chats, les furets, les hamsters, les lapins et les chauves-souris peuvent être infectés par le virus. Et selon une étude publiée en septembre 2020 sur le site consacré aux sciences biologiques, l’ARN du SRAS-CoV-2 a été détecté chez des félidés, des chiens et des visons. Après une annonce il y a une semaine ; les autorités danoises ont bel et bien entrepris l’abattage de centaine de milliers de visons dans plus d’une centaine de fermes dans le pays.

Une mesure nécessaire

Le Danemark est le plus grand producteur mondial de peaux de vison. 1 500 éleveurs de fourrures danois produisent environ 19 millions de peaux de vison. Les peaux de fourrure et de vison représentent la troisième plus grosse exportation agricole danoise d’origine animale, avec une valeur d’exportation annuelle d’environ 1,1 milliard d’euros. Si les peaux de vison danoises sont convoitées, cela est dû, au fait que selon les experts, les éleveurs de visons danois produisent une fourrure de qualité supérieure.

Et justement la Chine est le plus gros client du Danemark ,englobant à elle seule 75 % des exportations danoises du secteur. Pour le Danemark, le vison est donc une filière importante. Mais les enjeux, sanitaires et politiques quant à la capacité du vison de transmettre le nouveau coronavirus, étaient également énormes.

Sitôt qu’il avait été démontré que le vison pouvait en lui naturellement un allèle de la Covid-19, que la transmission était possible de fermes en fermes et que surtout la première transmission animale-humaine du SRAS-CoV-2 avait été actée dans les élevages de visons. Les autorités danoises prenant la mesure du problème avait annoncé en Août, être sur le point de faire abattre jusqu’à 1 millions de visons. La semaine écoulée les abattages avaient commencé et devraient s’étendre sur 150 fermes productrices de visons. Un plan d’indemnisation rapporte la presse locale, aurait été déjà arrêté pour permettre aux éleveurs de combler le gap économique.

