Le vendredi 02 octobre 2020, le président américain annoncait sa contamination à la Covid-19. Depuis, plusieurs de ses proches collaborateurs à l’instar de l’attachée de presse de la Maison Blanche ont contracté le virus. Les journalistes qui couvrent les activités de la présidence américaine disent craindre pour leur santé. Ils font remarquer que Kayleigh McEnany, l’attachée de presse de la Maison Blanche s’était entretenue avec eux dimanche dernier sans masque, avant d’annoncer sa contamination au coronavirus le lendemain.

“Nous sommes plus préoccupés que jamais…”

La directrice de communication de la présidence américaine Alyssa Farah, a aussi tenu une rencontre avec la presse le même dimanche sans son masque de protection. Idem pour le chef de cabinet de Donald Trump Mark Meadows qui a également échangé avec les correspondants de la Maison Blanche la semaine dernière. « En tant que journaliste de la Maison Blanche, nous mettons notre santé en danger chaque jour. Nous avons une famille. Nous attendons des personnes travaillant dans le même établissement qu’elles prennent les mêmes mesures. Mais ce n’est pas le cas et à cause de cette imprudence, nous sommes plus préoccupés que jamais pour notre santé » a déploré un journaliste sur CNN Business.

« Ce n’est pas un lieu de travail sûr et c’est le cas depuis longtemps…Ils ne portent pas de masques. Ils ne se sont manifestement pas souciés autant qu’ils auraient dû pendant sept mois-grandes réunions , grands rassemblements, gros tout. Pas de masques dans les avions. Tests incohérents -. Chaque vie dépend d’un système de test rapide. Cela ne fonctionne pas vraiment. Et ils se sont moqués de nous et nous ont attaqués pour l’avoir signalé à plusieurs reprises » déballe un autre. En somme « c’est de l’insouciance ici » s’emporte un troisième journaliste.

Le podium de la salle de briefing est à six pieds des journalistes

Du côté de la Maison Blanche, on assure que tout cas positif est pris au sérieux, de même que la santé et la sécurité de tous ceux qui y travaillent. Le bureau du chef de cabinet de Donald Trump a contacté l’association des correspondants de la Maison blanche pour l’informer de la disponibilité des tests pour ses membres. Concernant la directrice de communication de la présidence américaine, elle a oublié son masque au sortir d’une émission sur Fox News, a justifié le porte-parole de la présidence américaine. Il ajoute que le podium de la salle de briefing de la Maiosn Blanche est à six pieds des journalistes.