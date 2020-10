Aux Philippines, le nouveau coronavirus a déjà fait plus de 6 mille décès. Le président Rodrigo Duterte a annoncé hier mercredi son intention de vacciner toute la population philippine. « Tous devraient recevoir le vaccin sans exception » a déclaré l’homme fort de Manille dans un discours télévisé. Les vaccins devraient provenir de la Russie ou de la Chine. L’Institut de recherche russe Gamaleya et le chinois Sinovac Biotech ont déjà introduit des demandes auprès de l’Etat philippin pour mener des essais cliniques dans le pays. D’autres entités comme l’unité Janssen de Johnson & Johnson et le fabricant de médicaments Pfizer Inc et Moderna Inc se sont aussi alignées.

Il y aura un ordre de priorité

Les Philippines enregistrent le plus fort taux de contamination à la Covid-19 en Asie du Sud-Est. Au fil des mois , le pays a assoupli les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus. Les entreprises ont depuis repris leurs activités et les employés le chemin du travail. Mais il y a toujours des restrictions partielles dans la capitale Manille et autour d’elle. Cela permet au gouvernement de contrôler la propagation du virus. Si l’annonce du chef de l’Etat se traduit en acte, quelque 113 millions de philippins seront vaccinés.

Rodrigo Duterte a déjà prévenu qu’il y aura un ordre de priorité. La police, les pauvres et le personnel militaire passeront en premier. Actuellement, l’homme fort de Manille dit avoir les moyens d’acheter des vaccins contre la Covid-19 , mais il en aura besoin de bien plus pour vacciner tous les Philippins.