Le nouveau coronavirus (covid-19) continue sa propagation dans le monde, et c’est le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui semble être infecté par la maladie. Selon les informations du chef de l’Etat sur le réseau social Twitter, ce samedi 24 octobre 2020, il s’est lui-même placé en quarantaine après avoir été en contact avec plusieurs hautes autorités du gouvernement, qui présentaient des symptômes du coronavirus.

250 nouvelles contaminations

Dans sa publication, il a indiqué n’avoir, pour l’instant, aucun problème de santé. « Je vous assure, mes frères et sœurs, que je vais bien et que je suis en bonne santé et que je continue mon travail » a-t-il laissé entendre. Par ailleurs, le numéro un algérien a affirmé s’être placé en isolement après avoir consulté ses médecins. Notons que l’Algérie n’est pas épargnée des affres du coronavirus. En effet, toujours ce samedi, 250 nouvelles contaminations à la covid-19 ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures.

Pour rappel, depuis le début de la pandémie de coronavirus en Algérie, un total de 55 870 cas a été recensé. A cela s’ajoute un nombre de décès avoisinant les 2 000.