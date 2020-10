La Chine, où le nouveau coronavirus a été officiellement dépisté pour la première fois, fin 2019, avant de se répandre dans le monde entier, n’en a pas encore fini avec le virus. Le pays le plus peuplé du monde, a largement réussi à canaliser l’épidémie sur son territoire à grand renfort de tests, ainsi qu’avec plusieurs d’autres mesures, même si sur le plan international, il est accusé d’avoir dissimulé les vrais chiffres concernant les cas de contamination et l’origine du virus.

Dans le nord du pays, une vaste campagne de dépistage a été lancée après que plusieurs nouveaux cas d’infection aient été détectés (137). Les tests ont démarré dans la soirée de ce samedi 24 octobre, dans la ville de Kachgar et ses alentours, dans la province du Xinjiang. Le dépistage prend en compte 4,75 millions d’habitants et a été lancé après qu’une jeune fille travaillant dans une usine de textile ait été testée positive.

Des cas asymptomatiques

Déjà ce dimanche soir, près de trois millions d’échantillons ont été collectés dans la région en question et le reste des tests pourraient être menés d’ici mardi d’après les autorités municipales. Lors d’un point de presse, la commission sanitaire du Xinjiang a précisé que tous les nouveaux cas sont asymptomatiques et sont liés à l’usine du comté de Shufu où la jeune fille et ses parents travaillent.

