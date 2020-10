Le président français Emmanuel Macron s’est exprimé à la nation française sur les réseaux sociaux, concernant la crise sanitaire due à la covid-19. Dans une publication Facebook faite ce vendredi 23 octobre 2020, il a encore appelé les Français à redoubler d’ardeur dans la pratique des gestes barrières pour empêcher la propagation du coronavirus. Le chef de l’Etat a par ailleurs invité les internautes français à rappeler à chaque citoyen sa responsabilité dans cette lutte qui concerne tous les âges, en partageant son message.

Le masque doit être bien porté

Le locataire de l’Elysée a également sollicité l’aide des internautes dans le but de faire comprendre à tous les Français que chaque « cas contacts » ou « positifs » de coronavirus, est en réalité un membre d’une famille, un collègue ou un ami. Aussi, a-t-il rappelé que le coronavirus continue de circuler, surtout dans le milieu privé. « Aidez-nous à expliquer que tous les gestes barrières doivent devenir comme la ceinture en voiture : un réflexe pour se protéger. Aidez-nous à faire savoir que le masque doit être porté. Et surtout être bien porté pour être efficace, c’est-à-dire couvrir le nez et la bouche. Qu’il doit rester porté même en voiture avec ses proches, même à la maison quand on est avec une personne âgée ou vulnérable. Que le lavage régulier des mains est essentiel. Qu’aérer les pièces plusieurs fois par jour ou garder ses distances en permanence, au travail comme à l’extérieur, permet de réduire considérablement les risques de contamination » a-t-il laissé voir sur son compte.

« Renoncer à un dîner ou un week-end entre amis ne ravit personne »

Le numéro un français n’a pas manqué de rappeler que le respect de la règle des 6 est obligatoire. Autrement dit, il est proscrit que quelqu’un reçoive chez lui plus de six personnes. « Aidez-nous à assumer que, oui, renoncer à un dîner ou un week-end entre amis ne ravit personne. Mais que c’est temporaire. Se restreindre maintenant, c’est pouvoir espérer se retrouver bientôt. À condition de tous jouer le jeu » a notamment ajouté Emmanuel Macron.