Il l’avait dit et insisté depuis le début du processus électoral qu’il n’allait pas avoir d’élection présidentielle en Côte d’Ivoire ce samedi 31 octobre 2020. Même si sur le terrain, l’élection s’est en grande partie déroulée dans la tranquillité, sauf des cas d’affrontement communautaires, et des saccages de bureau de vote, Guillaume Soro et ses pairs de l’opposition maintiennent toujours leur mot d’ordre de « désobéissance civile ».

Dans un tweet sur compte, l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a affirmé ne plus reconnaître Ouattara comme président de la République. « L’apocalypse et la catastrophe se sont abattues sur la Côte d’Ivoire ce jour de 2020. Je ne reconnais plus Ouattara comme président de la République. Peuple de Côte d’Ivoire, nous n’avons aucune autre option que celle d’œuvrer au départ de Ouattara du pouvoir » à posté le président de GPS dont le dossier de candidature pour l’élection avait été rejeté en raison de sa condamnation.

L’apocalypse et la catastrophe se sont abattues sur la Côte d’Ivoire ce jour de 2020.

Je ne reconnais plus @AOuattara_PRCI comme Président de la République.

Peuple de Côte d’Ivoire nous n’avons aucune autre option que celle d’œuvrer au départ de @AOuattara_PRCI du pouvoir. pic.twitter.com/SfTGOy3Vmz — Guillaume K. Soro (@SOROKGUILLAUME) October 31, 2020

Il n’y a pas eu d’élection en Côte d’Ivoire

Pour le président du FPI, Pascal Affi N’Guessan, qui avait déjà affirmé ne plus reconnaître Ouattara comme président dès ce jour, le mot d’ordre de désobéissance civile est toujours en vigueur. Pour lui, il n’y a pas eu d’élection en Côte d’Ivoire ce jour, mais plutôt une parodie d’élection. « Il n’y a pas eu d’élection en Côte d’Ivoire, ce à quoi nous avons assisté n’est pas digne de notre pays, (…) il y a eu une tentative de passage en force, une prise en otage du pays, à travers l’armée et les miliciens, mais heureusement, le peuple de Côte d’Ivoire est resté déterminé, a bravé cette tentative et a réussi à faire échec à cette parodie d’élection et a délégitimé le processus électoral, » a-t-il déclaré.