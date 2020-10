Candidat indépendant à la présidentielle du 31 octobre 2020, Kouadio Konan Bertin dit KKB est pour le moment, le seul opposant en lice qui a maintenu sa candidature pour affronter Alassane Ouattara. En maintenant sa candidature, KKB parait comme la seule assurance pour légitimer les élections qui profiteront sans doute à son supposé Challenger Alassane Ouattara.

Si contrairement à l’opposition (Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’guessan) qui refuse de légitimer les élection en suspendant sa participation, KKB a lui, accepté d’accompagner le leader du RHDP, il reconnait toutefois que les élections ne remplissent pas toutes les conditions. Il l’a confessé aux jeunes Yopougon, ce mardi 20 octobre à l’occasion d’une rencontre de campagne.

J’ai entendu que vous êtes fatigués de Ouattara

« Je suis venu vous dire, c’est vrai, je reconnais que les conditions ne sont pas réunies pour ces élections. Mais face à deux maux, il faut choisir le moindre mal. (…) Et le chemin le plus sûr, c’est de se mobiliser derrière ma candidature pour battre Alassane Ouattara le 31 octobre 2020 par les urnes, car j’ai entendu partout que vous êtes fatigués de Ouattara, » a déclaré le candidat solitaire.

En s’en prenant par ailleurs, aux deux autres candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’guessan qui ont refusé de jouer le même jeu que lui, KKB a estimé qu’ils n’auraient pas dû se présenter s’ils ne voulaient pas prendre part aux élections. « On dit qu’on ne veut pas de la candidature d’Alassane Ouattara, mais on fait acte de candidature. Comment peut-on être candidat à une élection qu’on ne veut pas voir se tenir, » s’est-il interrogé sur sa télévision web ‘’KKb TV’’.