Pour certains c’est un extrémiste, de par son choix de se recouvrir de tatouage, de la tête au pied. Pour d’autres c’est juste un passionné de tatouages. Mais comme vous pouvez le voir, Sylvain Hélaine, de nationalité française n’a pas fait dans la dentelle quand il a décidé de se tatouer tout le corps. Loin de là. L’homme est couvert presque entièrement (y compris sur le visage et la langue) de motifs et a même décidé de teindre le blanc des yeux en noir, par voie chirurgicale. Difficile de faire mieux !

Annonces

Il a raconté son histoire à la chaîne américaine CNN, en précisant qu’il avait également subi des pressions au sein de la société. Il raconte par exemple, comment, lui, un jeune instituteur de 35 ans, a dû renoncer à enseigner en maternelle, dans la région parisienne, à cause d’une plainte des parents d’un écolier. Ces derniers estimaient qu’il pouvait faire peur aux enfants, même s’il avait déjà de l’expérience dans le domaine.

News Inter par email :

Les parents en question affirment que leur enfant a fait des cauchemars après avoir vu pour la première fois l’instituteur qui a passé en tout 460 heures dans les mains des tatoueurs. Une décision validée par le conseil scolaire qui confirme que l’homme peut paraître effrayant pour les plus jeunes. M. Hélaine a été peiné par cette décision qu’il ne comprend pas : “Je pense que la décision qu’ils ont prise était assez triste… Je suis instituteur… j’aime mon travail.“. Quant aux élèves qui pourraient avoir peur de lui, il affirme : «Peut-être que lorsqu’ils seront adultes, ils seront moins racistes, moins homophobes et plus ouverts d’esprit»