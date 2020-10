Interviewé par la chaîne NBC, Bill Gates, fondateur de Microsoft, a expliqué que l’humanité pourrait ne revenir à la normale, qu’à partir du moment ou un vaccin efficace et abordable au niveau des prix, soit mis en vente sur le marché. À ses yeux, seule la vaccination pourrait arrêter la propagation de la maladie.

Des campagnes de masse pourraient ainsi être organisées dans les mois à venir, afin d’immuniser une large partie de la population. En agissant ainsi, les nations montreraient une rare unité face à l’adversité. De même, cela permettra d’éviter que l’économie soit complètement fermée. La vaccination permettra de rouvrir des lieux aujourd’hui fermés, de relancer l’économie et d’avoir une influence positive sur le moral des citoyens.

Bill Gates appelle à un vaccin efficace et abordable

À ce jour, plus d’un million de personnes ont trouvé la mort à cause de la pandémie, même si ce chiffre pourrait être plus important. Rien qu’aux États-Unis, 7.7 millions de personnes ont été infectée par la maladie, pour un nombre de décès flirtant avec les 215.000. Le président Trump lui-même a été infecté. Hospitalisé, il est ressorti quelques jours après, affirmant qu’il ne fallait pas avoir peur du covid-19 et que le gouvernement américain maîtrisait cette crise, d’une main de maître.

À lire