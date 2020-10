Interrogé ce matin sur France Inter, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé que toutes les options étaient désormais sur la table en ce qui concerne la suite à donner aux événements. Avec plus de 50.000 cas enregistrés samedi, la France est dans une situation terrible alors que plus de 250 personnes sont décédées hier.

Ce mardi 27 et mercredi 28 octobre, le gouvernement va d’ailleurs tenir deux Conseils de sécurité, afin de définir les prochaines étapes. Selon certaines informations, un confinement les weekends est prévu, au même titre qu’un couvre-feu débutant à partir de 19 heures. Pour autant, l’exécutif se laisse encore quelques heures avant d’annoncer officiellement les règles auxquelles les Français vont devoir se plier dans les jours, les semaines à venir.

Darmanin confirme que toutes les options sont sur la table

De son côté, Gérald Darmanin ne fait pas de mystères. Selon lui, toutes les options sont sur la table et les Français vont devoir se préparer au pire. S’il ne connaît pas la décision finale, celui-ci estime qu’il faut s’attendre à tout. À ses yeux, afin de sauver des vies humaines, il va falloir frapper vite et frapper fort. Reste à savoir si les Français joueront le jeu. À ce jour, plus de 14.000 amendes ont été délivrées pour non-respect des règles liées au couvre-feu.

Un reconfinement les weekends bientôt annoncé ?

Un confinement le weekend permettrait de sauver l’économie, tout du moins de réduire l’impact des mesures sur les professionnels. Reste que de nombreuses questions sont en suspend. Les transports en commun sont souvent bondés et saturés aux heures de pointe. De même, les hôpitaux commencent à sérieusement se remplir et le système de santé pourrait ne pas résister à une seconde vague similaire ou plus importante encore que la première.