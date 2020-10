Au même moment que son époux Donald Trump, la First lady US, Melania Trump avait été testée positive au nouveau coronavirus. Toutefois, après que les deux soient apparemment sortis de situation, la première dame continue par sentir des symptômes. La preuve, l’un de ses voyages en Pennsylvanie a été annulé ce mardi 20 octobre, en raison d’une toux persistante. « Mme Trump continue à se sentir mieux chaque jour après avoir récupéré du Covid-19, mais, avec une toux persistante, et par excès de précautions, elle ne voyagera pas aujourd’hui », avait annoncé dans un communiqué sa porte-parole Stephanie Grisham.

En effet, la Première devrait accompagner son époux, le président Donald Trump pour un meeting de campagne. Toutefois, comme l’a révélé à plusieurs reprises de nombreux média, que Mme Melania Trump ne se sent pas trop souvent à son aise en compagnie du président, ne serait-ce pas encore l’un de ces nombreux arguments fallacieux qu’elle avance pour ne pas apparaître en public avec le candidat républicain ?

Mon expérience de la Covid-19

Par ailleurs, dans l’un de ses textes, qu’elle a titré « Mon expérience de la Covid-19 » et rendu public le 14 octobre dernier, la First lady parlait des symptômes qu’elle avait senti après avoir contracté le virus. « J’ai eu des douleurs musculaires, une toux et des maux de tête et je me suis sentie très fatiguée », révélait la mère de Barron.