La nouvelle relative à la contamination du président américain au nouveau coronavirus n’a pas laissé indifférent son principal challenger à la prochaine élection. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’ancien vice-président américain a souhaité en son nom et celui de son épouse un prompt rétablissement au couple présidentiel déclaré positif.

Union de prières pour le couple présidentiel

Jill Biden « et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la Première dame Melania Trump pour un prompt rétablissement », a-t-il laissé lire dans sa publication. « Nous continuerons à prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille », a-t-il poursuivi quelques jours après le débat plutôt houleux qui l’a opposé au milliardaire républicain. Ce vendredi 02 octobre, il a saisi l’occasion pour annoncer que son épouse et lui sont pour le moment épargnés par cette maladie qui fait des ravages principalement aux Etats-Unis.

Biden et son épouse testés négatifs au virus

«Je suis heureux d’annoncer que Jill et moi avons été testés négatifs au Covid», avait-il annoncé. Le démocrate n’a pas manqué de rappeler l’importance de respecter les différentes gestes barrières qui ont le mérite de freiner la propagation du mal. «J’espère que cela servira de rappel: portez un masque, maintenez la distanciation physique, et lavez-vous les mains», fera-t-il savoir.