Le Bénin honoré à l’étranger. Célestine Zanou, l’ex-directrice de cabinet du Président Mathieu Kérékou sollicité pour conduire une délégation conjointe ONU-UA-CEDEAO à Abidjan. En effet, la présidente du parti « Dynamique du changement pour un Bénin debout » a été choisie pour conduire une mission conjointe ONU-UA-CEDEAO en vue de l’élection présidentielle du 31 octobre prochain.

L’intelligentsia béninoise reconnue sur le continent. Par l’entremise du réseau FemWise, Célestine Zanou est appelée à mettre son expertise au profit du peuple ivoirien, secoué actuellement par une crise pré-électorale. La béninoise est donc désignée pour prendre la tête de la mission conjointe de la communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Africaine (UA) et de l’Organisation des Nations-Unies (ONU).

Cette lourde responsabilité dénommée « mission d’appui au dialogue politique pour des élections apaisées en Côte d’Ivoire », apprend-t-on, a pour but de venir en appui au dialogue entamé par la CEDEAO en vue d’une élection présidentielle pacifique en Côte d’Ivoire. La mission de conciliabule conduite par Célestine Zanou a pour objectif, l’aboutissement d’un scrutin sans heurt.

En phase avec la vision des trois organisations, la béninoise Célestine Zanou, militante engagée et défenseure des droits humains pourra sans aucun doute relever ce défi majeur. Un défi auquel l’Afrique et le monde appellent de tout cœur pour empêcher l’embrasement de cette partie du continent. A noter que FemWise est un réseau de femmes médiatrices établi en juillet 2017 par la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) pour renforcer le rôle des femmes dans la prévention et la médiation des conflits.