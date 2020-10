Un média français a alerté sur les risques que représentent pour les consommateurs certains médicaments et compléments alimentaires. Selon les publications du magazine spécialisé : 60 Millions de consommateurs qui a effectué une étude sur les médicaments et compléments alimentaires, plusieurs d’entre eux représentent des risques pour ceux qui s’y abonnent. A en croire le résultat de l’enquête, moins de 15% de ce type de médicaments seraient conseillés. L’étude réalisée par le média a touché au total 132 médicaments et compléments alimentaires.

Plusieurs d’entre eux seraient à proscrire

Plusieurs dizaine de ces médicaments seraient simplement à proscrire. La rédactrice en chef adjointe du magazine a tenu à mettre l’accent sur les différentes conséquences auxquelles s’exposent les consommateurs de ces produits. Christelle Pangrazzi cite notamment des risques d’infections, risques hépatiques, d’infarctus, de troubles neurologiques… Selon les précisions qui ont été apportées spécifiquement sur les médicaments contre la toux et le mal de gorge, ils seraient tous classés rouge.

Un franc succès pourtant auprès des Français

Les compléments alimentaires contiendraient des doses exagérées de vitamines et seraient même contre-productifs ou nocifs. Ces produits sont pourtant adoptés chez les Français. Ils sont utilisés pour guérir les maux tels que la fatigue, l’insomnie, ou favorisant la digestion, l’immunité et bien d’autres choses. A en croire les conclusions tirées par 60 Millions de consommateurs les médicaments dont l’efficacité est établie est le « paracétamol » et « l’ibuprofène ».