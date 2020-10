C’est la énième fois, que le président Donald Trump a été au cœur de polémique en lien avec les réseaux sociaux. Le groupe américain Facebook vient une nouvelle fois de bannir de nombreuses pages et comptes Facebook et Instagram en lien avec le président. L’opération intervient à moins d’un mois de la présidentielle et à un moment où le groupe a lancé depuis des mois une opération de démantèlement de campagnes domestiques et étrangères pour ne pas répéter les erreurs de 2016.

Détectée en premier par Washington Post, il s’agit d’une compagne qui consiste à publier des commentaires sur différents sujets, principalement pour critiquer le candidat démocrate, Joe Biden, et faire de l’autre côté, l’éloge de Donald Trump. L’opération vise à « donner l’impression d’un large soutien pour leurs opinions », a expliqué le groupe ce jeudi dans un communiqué.

Un défis particulièrement complexe

La campagne, en effet, est gérée par le cabinet de marketing Rally Forge qui gère 200 comptes et 55 pages sur Facebook, ainsi que 76 comptes Instagram, qui ont été tous retirés par le groupe californien. « Les opérations trompeuses comme celles-ci représentent des défis particulièrement complexes, car elles brouillent les lignes entre débat public et manipulation », a souligné la société.

Au total, près de 373 000 personnes étaient abonnées à au moins l’une des pages retirées par Facebook et environ 22 000 comptes Instagram suivaient également au moins l’un des comptes sur cette autre grande plateforme du groupe. « Beaucoup des comptes avaient recours à des photos de profil génériques et se faisaient passer pour des individus de droite, habitants un peu partout aux États-Unis », a expliqué Facebook.