La situation économique devient de plus en plus préoccupante au Maroc. En effet, plusieurs milliers de Marocains se déplacent vers l’Espagne, à cause de la crise financière qui frappe le pays de plein fouet. La situation a amené de nombreux Marocains à se rendre au consulat d’Espagne située dans la ville de Nador, dans le but d’avoir un visa. Devant le bâtiment, ce sont de longues files d’attente qui s’impatientent, donnant du fil à retordre aux forces de l‘ordre qui mettent tout en œuvre afin que la distanciation sociale pour lutter contre le coronavirus soit respectée.

800 000 euros, accordés par les autorités

Notons qu’un nombre importants de porteurs de marchandises ont pu avoir accès à environ 800 000 euros, accordés par les autorités. Cela a été possible grâce à un accord entre le Conseil Provincial de Nador et le ministère de la Famille. En dépit de cet appui financier, les manifestations pour réclamer la réouverture des frontières ont eu lieu à Nador.

Pour rappel, la presse marocaine a fait état d’une situation financière accablante, puisque plusieurs familles ne parviennent pas à avoir le pain journalier. Selon le média local, El Faro de Melilla, la « misère fait de plus en plus de ravages dans le rang de la population ».