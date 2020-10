Suite au retour manqué de Guillaume Soro au pays le 23 décembre 2019, plusieurs de ses proches avaient été incarcérés dans le cadre de la tentative de déstabilisation dont leur leader est accusé. Après avoir passé neuf (9) mois derrière les barreaux, une bonne partie d’entre eux a été libérée par la justice. Une libération qui est intervenue afin d’apaiser un tant soit peu la tension politique qui règne dans le pays, à moins d’un mois des élections présidentielles.

Si après leur libération, d’autres sont annoncés susceptibles de rejoindre le parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), certains ont par ailleurs, réitéré leur fidélité au président de GPS. C’est le cas des députés Tehfour Koné et Kando Soumahoro qui ont réaffirmé en dépit des clauses de leur libération, être prêts à continuer la lutte au risque de retourner une nouvelle fois en prison. Se disant avoir été emprisonné pour une cause noble, l’honorable Kando Soumahoro a réaffirmé son attachement aux idéaux de M. Soro, qui de son côté, mène également une grande bataille contre le président Ouattara.

« Quand vous sortez de prison, quand le combat est noble, vous devez continuer. Nous sommes en train d’abattre un arbre, l’arbre est costaud, il est robuste et tant qu’il n’est pas tombé, nous serons toujours prêts à retourner en prison. Nous devons continuer le combat et nous allons continuer le combat », a déclaré le député avec force devant les partisans de Générations et Peuples Solidaires (GPS).