Les centrales syndicales ont été reçues hier au palais de la Présidence de la République du Bénin pour la deuxième fois en seulement quelques jours. Après la première rencontre qui s’est focalisée sur la question des aspirants, le Chef de l’Etat béninois a fait une grande annonce. En effet, le gouvernement a débloqué 15 milliards pour purger les dettes aux travailleurs.

Au lendemain de la rencontre, le président Talon a à travers un post sur sa page Facebook, fait le point du règlement à ce jour, des dettes envers les travailleurs depuis son arrivée à la Marina. A l’en croire, “sur un total global de 173 milliards FCFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards FCFA ont été effectivement payés, soit plus de 50% de niveau de paiement“. Lire ci dessous le message du Président Talon sur sa page Facebook.

Message du Président Talon

Depuis 2016 sur un total de 94 milliards de FCFA de dettes héritées envers les travailleurs, le Gouvernement a déjà payé, à ce jour, 52 milliards FCFA.De même, pour 49 milliards FCFA de dettes envers les retraités, nous avons déjà pu payer 26,7 milliards FCFA. A cela s’ajoutent 6,9 milliards FCFA de prime exceptionnelle de motivation aux agents de la santé et 1 milliard FCFA de prime de risque. En somme, sur un total global de 173 milliards FCFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards FCFA ont été effectivement payés, soit plus de 50% de niveau de paiement.

Maintenir le dialogue avec nos partenaires sociaux et toutes les couches de la population, est l’un des leitmotivs qui sous-tendent l’action de notre gouvernement. C’est fort de cette dynamique que ce vendredi matin au palais de la marina, j’ai reçu les sept (7) Secrétaires généraux confédéraux, afin d’échanger avec eux sur les efforts du Gouvernement relativement à la satisfaction des besoins des travailleurs.Au terme de nos échanges, nous avons décidé avec effet immédiat de prendre en charge des dettes de 15 milliards FCFA découlant des effets d’engagements divers pris avant 2016 et qui n’étaient pas encore payés jusqu’ici.

Ces efforts considérables ne sont que la résultante des reformes mises en œuvre et des efforts consentis par chaque Béninoise et chaque Béninois ces dernières années.Je suis conscient de l’immensité des enjeux de développement qui s’imposent à notre pays, mais comme à mon habitude, je veux nous rassurer, qu’à l’encre d’efforts acharnés, nous pouvons, nous devons et nous continuerons d’écrire ensemble les prochaines pages du livre de la révélation de notre beau pays, le Bénin.Aussi voudrais-je féliciter tout le peuple béninois dont le travail acharné et le soutien permettent de faire ces efforts remarquables au profit de nos travailleurs.