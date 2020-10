Une mauvaise nouvelle pour les fans de fitness en Russie. Star du fitness, Dmitriy Stuzhuk est mort à l’âge de 33 ans des suites d’une complication du coronavirus. Il faisait partie des sceptiques quant à l’existence du coronavirus voire sa dangerosité. Quelques jours après l’avoir contracté il était admis à l’hôpital avant d’en sortir avec un masque à oxygène. Il a ensuite décidé d’informer ses fans et de leur demander de faire attention.

“Je veux partager comment je suis tombé malade et avertir fortement tout le monde: je pensais aussi qu’il n’y avait pas de covid, et tout cela était une exagération… jusqu’à ce que je tombe malade. LA MALADIE COVID-19 N’EST PAS UNE LÉGENDE! Et c’est du lourd… Je me suis senti mal le deuxième jour en Turquie. Je me suis réveillé au milieu de la nuit car mon cou était enflé et j’avais du mal à respirer. En même temps, mon estomac me faisait un peu mal. Le lendemain, une toux a commencé à apparaître, mais il n’y avait pas de fièvre.Après mon retour de Turquie, je suis immédiatement allé passer divers tests, faire une échographie et, juste au cas où, j’ai décidé de passer un test COVID. Cela s’est avéré positif” a indiqué Dmitriy Stuzhuk dans un post instagram. Il a indiqué que suite aux conditions lamentables d’hospitalisation il a décidé de rentrer chez lui poursuivre son traitement avec la validation des soignants. D’après lui, il ne risquait pas grand chose à son âge en se faisant soigner chez lui avec un masque à oxygène.

Malheureusement d’après la presse russe, il fut réadmis aux soins intensifs quelques instants plus tard après de nouvelles complications au coeur. Son ex-conjointe a confirmé la nouvelle sur la toile en exprimant son désarroi et sa douleur. Elle a aussi appelé à faire attention et à ne pas minimiser la maladie.