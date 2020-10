La politique étrangère peut être définie selon certains experts comme des objectifs généraux qui guident les activités et les relations d’un État dans ses interactions avec d’autres États. Si la diplomatie est l’outil de la politique étrangère ; la guerre, les alliances et le commerce international peuvent en être des manifestations. Et ce vendredi des spécialistes de cette discipline, pour la plupart enseignants dans des universités américaines prestigieuses, ont sorti une déclaration qui disait en substance que la politique du président Trump était « en grande partie » un « échec ».

Trump sur la sellette

Une déclaration signée par près d’une cinquantaine de spécialistes des relations internationales et de la politique étrangère. Et selon cette déclaration le bilan politique de l’administration Trump serait un bilan foncièrement négatif. « Les États-Unis, autrefois leader mondial, sont considérés comme faibles et désengagés par de nombreux dirigeants et dans de nombreuses populations à travers le monde. Le résultat est une plus grande instabilité, insécurité et souffrance humaine » dit en substance la déclaration des experts.

Mais allant plus loin, la déclaration en 13 points, avait énuméré de nombreux couacs de la politique étrangère du président Trump, en partant de la guerre commerciale avec la Chine jusqu’à la campagne contre l’Etat Islamique et la Guerre en Afghanistan. San oublier la sortie des Accords de Paris sur les changements climatiques. Les experts n’y allaient pas par quatre chemin pour dire que la politique étrangère du président Donald J. Trump a déjà causé un préjudice majeur et qu’ « un deuxième mandat de Trump causerait des dommages encore plus profonds aux institutions américaines, à la diplomatie, au leadership et aux normes internationales ». Une opinion dont le locataire de la Maison-Blanche se serait bien passée, à quelques semaines des joutes électorales présidentielles.

À lire