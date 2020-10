Une moquerie de mauvais goût. En effet, le président Trump a affirmé le 27 octobre dernier, que Joe Biden pourrait être abattu au bout de trois semaines, s’il venait à être élu président des États-Unis. Une sortie qui a suscita la polémique, alors que la campagne présidentielle bat actuellement son plein.

En effet, le 3 novembre prochain, sera élu le nouveau président des États-Unis. Au fut et à mesure que les jours passent, Trump lui, se montre de plus en plus incisif à l’encontre de son rival démocrate. Alors qu’il était en meeting au Michigan, ce dernier a ainsi critiqué l’âge de Biden et les vues très libérales de sa colistière et vice-présidente, Kamala Harris, une vice-présidente que le président Trump ne supporte absolument pas.

Trump moque Joe Biden

En effet, le 25e amendement de la Constitution américaine affirme qu’en cas de décès du président, c’est au vice-président ou à la vice-présidente de prendre la suite. Résultat, il estime que Joe Biden pourrait décéder par balles dans les trois semaines à venir après son élection, afin d’être remplacé par Kamala Harris. Une sortie polémique, qui n’a pas été bien vue par tout le monde. En effet, certains, comme le journaliste David Corn ont estimé que cette attaque n’avait rien de républicaine.

Indignation après les propos du président

D’autres en revanche ont estimé que le terme « flingué » avait un double sens et pouvait signifier la santé mentale du candidat démocrate. Quelques internautes enfin ont estimé que Trump faisait exprès de jouer sur les mots et calculait sa communication, au millimètre près. Quelques heures avant cette attaque, Trump a dévoilé la vidéo de Biden, le comparant à un zombie, preuve que ses attaques ne sont pas prêtes de s’arrêter de sitôt.