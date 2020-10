À un peu moins de deux semaines de la nouvelle élection présidentielle américaine, tous les coups sont permis. Hier soir avait ainsi lieu le dernier débat opposant le président sortant, Donald Trump, à son rival démocrate, Joe Biden. Au cours de cette rencontre, le candidat républicain a directement accusé Biden, d’avoir perçu 3.5 millions de dollars de la part de la Russie.

L’accusant sans fournir de preuves, Donald Trump affirme que Biden est proche d’un ancien maire de Moscou, mais également de sa femme. Ces derniers, soucieux de le voir battre Trump, se sont donc mobilisés, lui versant plus de 3 millions de dollars. Des accusations balayées d’un revers de la main par Joe Biden, qui affirme n’avoir absolument rien reçu ni de la Russie, ni d’une entité étrangère.

Donald Trump accuse Biden de liens avec la Russie

L’accusation du président Trump se base en fait sur un rapport sénatorial, publié par les élus républicains, Ron Johnson et Chuck Grassley. Ces derniers ont accusé Hunter Biden, le fils de l’actuel candidat, d’avoir perçu 3.5 millions de dollars de la part d’Elena Batourina, dont le mari, décédé depuis, a été maire de Moscou entre 1992 et 2010. Selon ce rapport, Hunter Biden aurait également effectué quelques transactions avec Mykola Zlochevsky, riche et puissant oligarque ukrainien, ainsi qu’avec Kenes Rakishev, homme d’affaires kazakh.

Hunter Biden, pointé du doigt

Cette enquête a ensuite conclu que le fils du candidat démocrate se serait bel et bien engagé dans une série d’activités criminelles avec « des ressortissants ukrainiens, russes, kazakhs et chinois ». Joe Biden lui, n’a pas été inquiété par ces accusations, son nom n’ayant jamais été cité. Au cours du débat tenu il y a quelques heures, ce dernier a par ailleurs affirmé que Moscou, plutôt que de le soutenir, souhaitait sa défaite.