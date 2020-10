Dans la soirée de ce mercredi 21 octobre, le patron du renseignement américain a alerté sur les différentes manigances qui seraient en train d’être menées par la République Islamique d’Iran et la Russie dans le but de défavoriser le candidat républicain. Par le canal de la conférence de presse qu’il animée, John Ratcliffe a indiqué que des e-mails en provenance de Téhéran auraient été identifiés.

L’Iran et la Russie, à la barre des accusés

L’objectif de ces courriels serait d’intimider les électeurs, et par la même occasion les inciter aux troubles sociaux et « à nuire au président Trump». Pour le directeur du renseignement américain, Moscou et Téhéran ont entrepris des actions spécifiques pour influencer l’opinion publique en lien avec l’élection du 3 novembre prochain. « Nous avons pu confirmer que des informations sur les listes électorales avaient été obtenues par l’Iran et, séparément, par la Russie», a notamment martelé le chef du renseignement américain.

Risque de publication de fausses informations

«Ces données peuvent être utilisées par des acteurs étrangers pour tenter de donner de fausses informations à des électeurs inscrits sur les listes, dont ils espèrent qu’elles sèmeront la confusion et le chaos et saperont la confiance dans la démocratie américaine», a poursuivi l’officiel américain lors de cette sortie médiatique. L’alerte a été donnée suite à la menace dont certains démocrates ont fait l’objet. Ils indiquent qu’ils auraient reçu personnellement des e-mails menaçant en provenance des «Proud Boys», un groupuscule d’extrême droite. Les messages demandaient de voter pour le candidat républicain.