Des révélations sur la situation financière du président américain Donald Trump ont indiqué que ce dernier a une dette colossale de plusieurs centaines millions de dollars. Selon une enquête du New York Times publiée au cours du mois dernier, le locataire de la Maison Blanche a personnellement garanti une dette de 421 millions de dollars de ses sociétés. Cela, avec plus de 300 millions de dollars à rembourser au plus tard dans quatre ans.

Sa principale source de revenus quasiment épuisée

Le journal américain avait aussi obtenu des preuves selon lesquelles le président pourrait éprouver des difficultés à rembourser cette dette ou à refinancer les prêts, à moins qu’il se libère de quelques actifs. Par ailleurs, sa principale source de revenus, estimée à plus de 427 millions de dollars et issus notamment d’accords de divertissement, s’est quasiment épuisée. Ces fonds lui avaient permis d’acheter plusieurs terrains de golf et de soutenir ses compagnies à chaque fois que celle-ci enregistraient des pertes.

Au cours d’une interview accordée par Donald Trump dans la soirée du jeudi 15 octobre dernier, le locataire de la Maison Blanche a indiqué que ces centaines de millions de dollars ne représentaient qu’une « cacahuète ». Il a par ailleurs affirmé avoir eu recours à de tels emprunts à cause des prêteurs voulant bénéficier de sa solidité financière. Notons que cette situation démontre les défis financiers auxquels Donald Trump fait face, mais aussi l’hésitation des banques à faire affaire avec lui.