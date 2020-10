Le compte Twitter de Donald Trump, suspendu. En effet, lundi soir, ce dernier a partagé l’adresse email d’un chroniqueur presse. Dans les faits, Miranda Davies, journaliste pour le New York Post a publié une tribune dans laquelle elle fait l’éloge du président américain, estimant qu’il avait bel et bien vaincu le covid-19 et qu’il était bel et bien déterminé dans la tenue de ses fonctions.

En partageant l’article cité, le président américain a également tenu à partager l’adresse email de la journaliste. Or, cela va à l’encontre des règles de Twitter sur la sécurité et les informations privées. Pour être plus précis, ces règles interdisent à quiconque, de partager dans leur autorisation, des informations privées d’autres personnes. Cette règle indique également que les personnes ayant outrepassé les conditions d’utilisation verront leur compte être bloqué jusqu’à la suppression du tweet.

Twitter ne lâche pas la pression

Ce n’est pas la première fois que Twitter s’en prend à Donald Trump. En effet, mardi dernier, un tweet du président, qui affirmait que le covid-19 était moins mortel qu’une simple grippe a été auréolé d’une petite étiquette d’avertissement. Twitter estimait effectivement que ce tweet donnait des informations trompeuses. De même, il y a plusieurs mois, certains messages postés par le président américain ont été effacé, certaines personnes allant jusqu’à croire que Twitter oserait bloquer l’accès voire supprimer le compte Twitter présidentiel.