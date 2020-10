Entre John Brennan et Donald Trump le courant ne passe pas. Le président américain a accusé l’ancien directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) et d’autres responsables du renseignement de l’ère Obama d’avoir espionné sa campagne présidentielle de 2016. Alors qu’il se prononçait récemment sur la présidentielle du 03 novembre prochain lors d’une interview accordée à USA TODAY, John Brennan a indiqué que si Donald Trump perdait ces élections, il pourrait provoquer des troubles civils et déclarer la loi martiale entre le jour du scrutin et l’éventuelle investiture de son rival démocrate.

« Quand je pense à mon passage à la Maison Blanche et à ce qu’un président peut faire, franchement, je ne veux pas donner à Donald Trump plus d’idées qu’il n’en a déjà eu » a-t-il déclaré. En cas de victoire de l’actuel chef de la Maison Blanche, l’ex patron de la CIA dit ne pas s’attendre à un changement de cap. « Il va juste continuer sur cette trajectoire d’incompétence, d’ineptie, de corruption, de malversation, de tromperie, de mensonge » a indiqué John Brennan qui espère vraiment une défaite retentissante du milliardaire Républicain.

J’espère qu’il sera « profondément fessé par l’électorat américain le 03 novembre, de sorte qu’il n’ait pas l’occasion de crier au scandale » a-t-il fait savoir. L’homme s’attend cependant à une contestation juridique des résultats si Trump échouait. Mais cette contestation ne va pas prospérer s’il y a suffisamment d’alliés républicains au Congrès qui refusent de le défendre.