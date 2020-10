A lire

Plus d’un an après l’annonce relative à la disponibilité du Driving Modes, Google aura finalement tenue parole. La fonctionnalité aurait été découverte par certains sur leur smartphone. Il s’agit beaucoup plus des usagers de « Google Maps ». Pour l’heure, il est difficile de savoir s’il s’agit d’une phase de test ou si c’est une mise à disposition définitive.

Accessible par Google Maps

A en croire les déclarations qui ont été faites par un journaliste de la plateforme XDA, les utilisateurs peuvent accéder à Driving Mode par le biais des paramètres de Google Maps, ensuite par les paramètres de navigation, et enfin dans ceux de Google Assistant. La fonctionnalité du Driving Modes, avait été annoncée en mai 2019 à la faveur de la conférence Google I/O. Driving Modes qui est encore appelé Mode Conducteur devrait aider ceux qui étaient au volant à effectuer certaines tâches. L’autre objectif est d’encourager l’utilisateur à utiliser les requêtes vocales avec Google Assistant.

Des suggestions sur mesure…

« Il contient des suggestions sur mesure. Si vous avez une réservation pour le dîner sur votre calendrier, vous verrez les indications pour vous rendre au restaurant. Ou si vous avez commencé un podcast à la maison, vous pouvez reprendre là où vous en étiez après votre voiture. Si un appel arrive, l’assistant vous dira qui vous appelle et vous demandera si vous souhaitez répondre afin que vous puissiez prendre ou refuser », avait fait savoir Google lors de cette conférence.