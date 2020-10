Des découvertes de sarcophages ont été récemment faites en Egypte. Selon les informations des plusieurs archéologues ce samedi 3 octobre 2020, environ soixante sarcophages en excellent état de conservation ont été découverts, à Saqqara au sud de la capitale égyptienne, le Caire. Ils y étaient enterrés il y a plus de 2500 années. L’information a été confirmée par le ministre égyptien du tourisme et des Antiquités, Khaled el-Enani. « Il y a près de trois semaines nous avons trouvé 13 sarcophages scellés et intacts et, la semaine suivante, nous en avons annoncé quatorze supplémentaires » a-t-il déclaré.

Ils pourraient dater de la 26e dynastie égyptienne

Au niveau de l’endroit où la découverte a été faite, il a ajouté : « Nous annonçons aujourd’hui que 59 sarcophages ont été retirées du puits ». Le ministre visiblement satisfait de cette découverte, a fait savoir que ce n’est que le début d’une longue série de découvertes, puisqu’il reste toujours « un nombre inconnu de sarcophages » à l’intérieur d’autres puits. Il a par ailleurs précisé que les sarcophages découverts pourraient dater de la 26e Dynastie de l’Egypte ancienne. Notons que ces sarcophages seront envoyés par les autorités au Grand Egyptien Museum (GEM), dont l’ouverture est prévue pour l’année prochaine.

C’est en outre, la toute première découverte faite en Egypte depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus qui a plongé le monde entier dans une grande crise sanitaire. Pour rappel, les recherches des archéologues ont également mené à la découverte, ces dernières années, de sarcophages et d’animaux momifiés.