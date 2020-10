Les internautes d’origine nigériane ont tiré à boulets rouges sur la star américaine Beyoncé suite à une annonce qu’elle a faite par le canal de son organisation caritative. Beyoncé Giselle Carter indiquait notamment que l’organisation devrait « fournir des soins d’urgence, de la nourriture et un abri » à certaines personnes au Nigéria. Mais cette annonce qui intervient dans un contexte de violentes contestations au Nigéria a suscité des réactions. La plupart d’entre eux estiment que cette annonce n’est pas la bienvenue.

“Nous sommes privés de justice (…) par de nourriture”

Ils indiquent que les Nigérians n’ont pas faim mais ont plutôt besoin de justice. « Nous sommes privés de justice, de droits de l’homme et d’autres services sociaux, pas de nourriture ! », a laissé lire un internaute. « Gardez votre aide pour vous, je n’en ai pas besoin et les morts n’en ont certainement pas besoin. Tout ce dont nous avions besoin, c’était de votre plateforme pour sensibiliser, mais vous préférez nous envoyer de l’aide comme les “pauvres” que nous sommes. Plus jamais ça. Gardez votre aide pour vous. Nous nous souviendrons », a fait savoir un autre abondant dans le même sens que le précédent.

Des attaques stupides selon certains internautes

D’autres internautes ont demandé qu’elle prête sa voix à la cause qui fait actuellement la Une des médias internationaux plutôt que de vouloir donner à manger. Certains ont de leur côté déploré la vague de mots violents dont elle a fait l’objet alors qu’elle offrait généreusement de l’aide. « C’est stupide, et après quoi ? Elle va parler sans rien faire ? Elle offre de l’argent et un soutien médical et vous demandez une voix ? Je ne comprends pas les gens ! », a déploré un internaute.