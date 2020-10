Le célèbre chanteur Nigérian, Davido, a fait part de sa tristesse concernant les manifestations #EndSARS, visant à protester contre les violences policières aux Nigeria. L’artiste s’est indigné, sur Twitter, du fait que les manifestations, qui se voulaient au départ pacifiques, aient été détournées par des personnes mal intentionnées, créant ainsi des dégâts et des tensions avec les forces de l’ordre.

« C’est difficile de voir que ce qui a commencé comme une manifestation pacifique ait été détourné et transformé en anarchie complète, au mépris total de ceux qui ont perdu la vie pendant la manifestation pacifique. Ce n’est pas ainsi qu’on honore ceux qui ont perdu la vie lors d’une manifestation pacifique. » a-t-il laissé voir sur le réseau social de l’oiseau bleu. Davido a également fustigé le fait que la situation ait entraîné des pillages de magasins et la destruction des infrastructures destinées aux populations et même des commissariats.

Exhortant à la fin des pillages et des incendies dans le pays, l’artiste a fait savoir que la loi et l’ordre devraient être restaurés pour que des changements significatifs aient la possibilité d’avoir lieu. Après avoir lâché une série de tweets, les réactions n’ont pas tardé à se manifester dans la section des commentaires. Un internaute déplorait le fait que les jeunes aient refusé un dialogue avec le gouvernement. Un autre s’est interrogé sur l’utilité d’ « une manifestation si elle ne pouvait pas être vue à travers ».

It is painful that what started as a peaceful protest has been hijacked and turned into complete Anarchy, in total disrespect to those that lost their lives during the Peaceful protest. This is def not the way to honour those that lost their lives while protesting peacefully.