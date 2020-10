En Méditerranée orientale, suite au déploiement d’un nouveau navire de recherche gazier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan a ouvertement menacé la Grèce et Chypre. Selon lui, ces deux nations méritent une réponse sur le terrain et Erdogan n’a pas hésité une seule seconde à brandir la menace d’une véritable leçon.

C’est à l’occasion d’une prise de parole organisée à Ankara, que le président turc a tenu à faire entendre sa voix. Une sortie qui intervient alors que les tensions sont réelles au sein de la zone contestée en Méditerranée orientale. Une sortie et une annonce qui a poussé à la Grèce à réagir, affirmant qu’il s’agissait là, d’une nouvelle grave escalade menaçant très clairement l’équilibre géopolitique de la région.

Erdogan s’en prend à la Grèce

Le coup est d’autant plus dur que, la semaine dernière, Ankara et Athènes se sont accordés afin de s’entendre sur certaines mesures de confiance à imaginer. Mais un accord maritime entre Athènes et Le Caire, a poussé la Turquie dans ses retranchements. Toujours échaudé, Ankara n’a donc pas digéré et a confirmé qu’elle n’hésiterait pas à reprendre ses recherches d’hydrocarbures. Des activités que l’Union européenne qualifie ouvertement d’illégales.

L’UE, prête à réagir

Bruxelles a confirmé se tenir prêt à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher la Turquie d’espérer quoi que ce soit. Des sanctions économiques prêtes à être imposées dans l’immédiat sont ainsi étudiées. Une menace qui ne dérange absolument pas la Turquie. Une réponse ferme, similaire à celle qu’a demandé Macron auprès de la Commission.

