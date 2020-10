Quelques heures avant la signature des « accords d’Artémis » entre les Etats-Unis et sept autres pays, le chef de l’Agence spatiale russe Dmitri Rogozine s’était prononcé sur ce projet. Il a notamment dénoncé le texte qui selon lui régissait un programme trop « américano-centrique ». « Il est probable que la Russie s’abstienne d’y participer à grande échelle. », a fait savoir l’officiel russe.

La Chine et la Russie, les grands absents

« La chose la plus importante serait de baser le programme sur les principes de coopération internationale qui ont été utilisés pour la Station spatiale internationale (ISS) », a ajouté le patron de l’Agence spatiale russe selon des propos rapportés par SpaceNews. Le texte a en effet été signé par sept pays que sont : l’Australie, le Canada, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, les Emirats arabes unis et le Royaume-Uni. Les grands absents sont la Chine et la Russie.

La création des “zones de sécurité”

Selon l’annonce qui a été faite par la Nasa, le texte a pour ambition d’encadrer juridiquement la nouvelle vague d’exploration de la Lune et d’autres astres. Il a également pour objectif de créer des « zones de sécurité ». « Artémis sera le programme international d’exploration habitée le plus large et le plus divers de l’histoire, et les accords d’Artémis seront le véhicule pour établir cette coalition mondiale singulière », a fait savoir Jim Bridenstine, administrateur de la Nasa.

