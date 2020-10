Dans un communiqué rendu public par les autorités du gouvernement, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a informé la population béninoise que la journée du 29 octobre est déclarée fériée, chômée et payée. Lire ci-dessous le communiqué.

Communiqué radio et télédiffusé

Le ministre du travail et de la fonction publique communique :

À l’occasion de la célébration de la fête de Maouloud, et conformément aux dispositions de la loi N 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du jeudi 29 octobre 2020 est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national

Valentin V. HONVOH (Directeur de cabinet)

Adidjatou A. Mathys