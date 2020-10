Les médias français ont rapporté une situation plutôt spéciale qui a eu lieu à Paris. En effet, un homme qui visiblement était dans une crise de démence a tué deux femmes et a par la suite été placé à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris dans la soirée de ce mercredi 30 septembre 2020. Selon les informations relayées par les médias, l’alerte aurait été donnée par les voisins suite à des cris peu habituels qui ont été perçus dans l’appartement situé dans le 20ème arrondissement de Paris.

Il fait objet d’un suivi psychiatrique

Les policiers auraient été accueillis par un homme en tenue d’Adam couvert de sang. Il aurait refermé derrière lui la porte sans laisser les policiers entrer. C’est alors que les forces de l’ordre ont forcé pour accéder à l’intérieur de l’appartement. Le constat fait sur les lieux serait digne d’un film d’horreur. Au milieu du chaos qui régnait dans l’appartement, se trouvait le corps sans vie d’une femme. Une autre femme qui agonisait à côté a finalement rendu l’âme. Les policiers ont mis la main sur lui à l’intérieur de la cuisine alors qu’il manipulait la gazinière et le four. L’intéressé serait connu pour les faits de violence et fait objet d’un suivi psychiatrique.