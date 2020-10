En France, des affiches du président Macron sont visibles depuis quelques jours dans les villes, notamment à Paris. L’image du locataire de l’Elysée est flanquée du slogan : « Ensemble, nous réussirons ». La République en Marche (LREM), parti du numéro 1 français a indiqué qu’il était l’auteur de cette campagne d’affichage. Et il ne compte pas s’en excuser malgré les critiques. Pour la direction de la formation politique cette initiative répond à la volonté d’ « avoir du lien social et d’aller à la rencontre des gens avec des tracts ou des affiches dans le respect des conditions sanitaires ».

Annonces

Ces affiches ont été distribuées aux comités locaux et placées sur les lieux publics par les militants, ajoute la direction du parti. Le moins qu’on puisse dire c’est que les militants LREM en ont mis partout. Sur les placards de rue EDF, les barricades de chantier, des monuments de Paris, des rideaux de fer de magasins et sur des boîtes à lettres de la Poste. Au niveau du parti, on affirme avoir dit aux comités locaux de « respecter les espaces dédiés » lors des affichages. La mairie de Paris a déjà mobilisé ses agents chargés de la propreté qui sillonnent la ville pour enlever ces tracts.

News Inter par email :

« Un aveu de faiblesse (de LREM) après une série de déconvenues électorales »

Le maire du XI arrondissement ne voit d’ailleurs pas d’un bon œil ces « affiches politiques sauvages qui étonnamment, sont à l’initiative du Président de la République et de sa formation politique ». Il regrette que les impôts des Parisiens servent à les décoller. Nelly Garnier, une élue LR (Les Républicains) du même arrondissement dénonce quant à elle, une « pollution visuelle qui dégrade Paris , l’environnement architectural et urbain ». C’est de son point de vue, un « aveu de faiblesse (de LREM) après une série de déconvenues électorales ». Au total 200 mille affiches ont été distribuées, informe le parti d’Emmanuel Macron.

Annonces