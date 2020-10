Comme depuis le début de la pandémie, les opinions sur le port du masque de protection contre le coronavirus, ont été toujours divergentes. Toutefois, pour limiter la propagation du virus, le masque est fortement recommandé et plusieurs scientifiques ont réussi à prouver son efficacité. Mais il semble que tout cela n’a pas suffi pour convaincre certaines personnes d’adopter le précieux objet. Connue par beaucoup en tant qu’animateur télé, Michel Cymes, également médecin chirurgien, a indiqué qu’il ne respecte pas le port du masque dans la rue, en dépit de la deuxième vague du virus qui se pointe tout doucement.

Il l’a fait savoir à l’occasion de son passage dans l’émission On est en direct sur France 2 ce samedi 10 octobre où il était venu pour faire la promotion de son livre, Sur l’amour. Interrogé à l’occasion par son interlocuteur, puisqu’il parle de l’amour, s’il ne faudra plus embrasser en cette période de crise sanitaire ou le port du masque est devenu obligatoire, Michel Cymes, a indiqué que cela dépend des conditions avant de donner son exemple à lui.

“Je ne porte pas de masque dans la rue”

« Soit vous êtes complètement radical, en vous disant : si moi j’ai le virus sans le savoir parce que je suis asymptomatique, et que j’embrasse ma femme je risque de lui refiler, alors vous n’embrassez plus personne, vous ne rencontrez plus personne, et même vous ne parlez plus à personne » a-t-il répondu et de poursuivre: « Soit vous décidez de vouloir vivre un peu. (…) Moi, par exemple, je ne porte pas de masque dans la rue, parce que j’estime que ça ne sert à rien, sauf si on est dans une rue bondée, parce que commerçante, parce qu’on croise pleins de gens ».

“Il se trompe en permanence comme médecin”

CYMES refuse de porter le masque dans la rue car il est vacciné contre la grippette.pauvre débile et ça se dis médecin. Il devrait être rayé de l ordre des medecins — Mitch (@Mitch58208414) October 11, 2020

Même s’il est beaucoup apprécié par les Français, cette dernière partie de sa réponse suffira pour déchainer les internautes sur lui-même. Sur twitter, de nombreuse personnes s’en sont prises à lui. « CYMES refuse de porter le masque dans la rue car il est vacciné contre la grippette. Pauvre débile et ça se dit médecin. Il devrait être rayé de l’ordre des médecins », « Cymes est une imposture. Il se trompe en permanence comme médecin et il est toujours là à ce titre ? Au secours ! » peut-on lire sur des comptes.

