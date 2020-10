En France, une chasse à l’homme est lancée après qu’un prêtre ait été la cible d’un tireur dans la ville de Lyon. L’auteur présumé des faits est en fuite selon l’Agence France presse. L’homme de Dieu était en train de fermer son église lorsqu’il a été visé par le tireur. Il serait dans un état grave.

Le ministère de l’intérieur a appelé à éviter le lieu de l’attaque dans un tweet diffusé sur la toile. “Un événement est en cours à proximité du secteur Jean-Macé, dans le 7ème arrondissement à Lyon. Les forces de sécurité et de secours sont sur place. Un périmètre de sécurité a été installé. Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités.” pouvait-on lire sur le compte officiel du ministère. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.