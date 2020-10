Le tournage de la 14 e saison de Pékin Express a une nouvelle fois été interrompu la semaine dernière. Mais cette fois-ci la Covid-19 n’en était pas la cause. Les participants de l’émission de télé-réalité de M6 et les membres de la production ont été victimes d’un accident de circulation en Turquie la semaine dernière. Le véhicule d’un homme de 82 ans est entré en collision avec deux voitures qui les transportaient. Admis à l’hôpital après l’accident, l’octogénaire a succombé à ses blessures. Il avait perdu le contrôle de son véhicule.

Les deux candidats et le caméraman rapatriés en France

Les candidats et le cadreur de la production qui se trouvaient à bord de la première voiture ont été légèrement blessés. L’un des candidats a passé deux nuits à l’hôpital en observation. Il s’est fait poser quelques points de suture. Tout comme son second, il ne participera plus au reste du tournage . C’est une décision médicale. Les deux ont déjà regagné la France, de même que le caméraman selon Télé Loisirs qui a rapporté l’information. Rappelons que le présentateur de l’émission Stéphane Rotenberg avait aussi été victime d’un accident de circulation en 2012.

Sa voiture avait été cogné par une autre lors du tournage de Pékin Express : le passager mystère. Il s’en est tiré avec des plaies au visage. Ce qui ne l’a pas empêché de reprendre le tournage le lendemain après avoir été soigné à l’hôpital. Selon Puremédias, le tournage interrompu après l’accident de la semaine dernière a pu se poursuivre quelques jours après, jusqu’à sa fin.