En Géorgie, un individu armé de grandes et d’un fusil d’assaut a pris en otage plusieurs personnes au sein d’une banque. Une information confirmée par les médias locaux. Une opération spéciale est en cours, menée par les autorités qui ont également réclamé des chaînes de télévision, qu’elles cessent la diffusion en direct de l’opération.

C’est à Zougdidi, qu’un individu lourdement armé a pris en otages, employés et clients de La banque of Georgia. Une situation inédite, qui pose question. Selon les premières informations, une trentaine de personnes seraient actuellement à l’intérieur des locaux. Pour l’heure, les revendications de l’individu n’ont pas été dévoilées et nul ne sait pourquoi ce dernier a opté pour un tel geste. En prévention, une ambulance a été dépêchée sur place ainsi que plusieurs médecins.

Une opération spéciale en cours en Géorgie

Interrogé à ce sujet, le Premier ministre Giorgi Gakharia a affirmé qu’une opération spéciale était actuellement en cours. Il a notamment exhorté les médias à passer sous silence les prochaines minutes, afin d’aider les autorités à mener à bien leur mission. Selon ce dernier, les forces de l’ordre réussiront à faire en sorte que la situation se décante de manière pacifique.

Une ville quadrillée

Problème, la zone est désormais remplie de badauds qui tentent de savoir ce qui se passe. Composée de 40.000 habitants, la ville est désormais quadrillée et de nombreux résidents se trouvent à proximité de la banque. Les policiers ont eux aussi appelé à ce que la diffusion des images cesse rapidement.