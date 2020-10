En Guinée, les risques d’une détérioration rapide de la situation socio-politique est véritablement à craindre. Après l’annonce de sa victoire malgré les avertissements de la commission électorale, Cellou Dalein Diallo, le challenger du président sortant Alpha Condé a fait de graves accusations sur la toile. Il a annoncé la mort de trois de ses sympathisants qui célébraient sa victoire. Ces sympathisants seraient tombés sous les balles des forces de l’ordre.

“Alors que des jeunes célébraient pacifiquement ma victoire à Conakry, les FDS ont tiré sur la foule, entraînant la mort de trois jeunes garçons et plusieurs blessés par balles. Je présente mes condoléances à leurs familles et condamne avec la plus grande fermeté ces nouveaux crimes à mettre à l’actif d’Alpha Condé” a affirmé Cellou Dalein Diallo dans un tweet. Pour l’heure pas de réactions officielles du camp Condé.

Malgré les graves anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. — Cellou Dalein Diallo (@Cellou_UFDG) October 19, 2020