En Guinée, après avoir proclamé sa victoire à l’élection présidentielle, le candidat de l’opposition Cellou Dalein Diallo s’est retrouvé dans une position délicate. En effet, sa maison a été encerclée par les forces de l’ordre en début de soirée. L’information a été rendue publique par le principal concerné via son compte twitter.

“Je suis bloqué chez moi : mon domicile est encerclé par la police et la gendarmerie qui interdisent toute entrée et toute sortie… Ne pouvant faire face à la vérité des urnes, le régime anti-démocratique d’Alpha Condé tente de s’imposer par la force. Il est temps pour la Guinée de tourner la page de ce régime liberticide et fratricide.” a déclaré Cellou Dalein Diallo