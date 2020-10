La situation au Haut-Karabakh était au cœur de l’échange qui a eu lieu entre le président russe et le pensionnaire de l’Elysée. Selon le point des discussions qui a été fait par le Kremlin dans un communiqué, les deux chefs d’Etat ont appelé à un cessez-le-feu. Pour les deux dirigeants, il est impossible de trouver une solution à cette crise qu’il y a entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur le plan militaire. Ils estiment que seules les méthodes politiques et diplomatiques peuvent aider à régler ces problèmes.

“Un cessez-le-feu”

«Vladimir Poutine et le Président français Emmanuel Macron ont eu un entretien téléphonique sur l’initiative de la France. Les interlocuteurs ont condamné l’aggravation de la situation dans la zone du conflit du Haut-Karabakh en raison des combats d’envergure en cours. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont appelé les parties en conflit à un cessez-le-feu immédiat et total […] et à la retenue», a fait savoir le communiqué du Kremlin.

Paris et Moscou disposés à apporter leur aide

Paris et Moscou ont profité de cette occasion pour faire remarquer qu’ils sont prêts à apporter leur aide pour le retour de la paix de cette partie du monde. Ils ont évoqué «les paramètres de leur communication ultérieure, avant tout dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE». Au nom des coprésidents du Groupe de Minsk que sont la Russie, la France et les États-Unis, Poutine et Macron ont annoncé qu’ils sont prêts à prendre une résolution pour un cessez-le-feu et pour le retour des deux parties à la table de négociation.