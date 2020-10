Désigné en remplacement au député démissionnaire Jonas Gbènamèto du Bloc Républicain, l’élu de la 9ème circonscription électorale, Eustache Akpovi a officiellement prêté serment ce mardi 06 octobre 2020 en tant que membre de la haute cour de justice. La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée à la Présidence de la République, en présence du Chef de l’Etat, Patrice Talon.

Le député Eustache Akpovi, désormais membre de la haute cour de justice. L’élu de la nation entre ainsi dans ses nouveaux attributs après avoir été désigné deux mois plutôt par l’Assemblée nationale et notamment par son parti, le Bloc Républicain. Sa désignation fait suite à la démission de l’ancien député Jonas Gbènamèto, qui avait préféré la course à la mairie de Sèmè-Podji qu’au parlement.

La cérémonie de prestation de service s’est déroulée au palais de la Marina en présence du bureau de l’Assemblée Nationale, du Chef de l’Etat et de plusieurs personnalités. Le nouveau membre de la haute cour de justice a juré de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position sur les questions relevant de la compétence de la haute cour de justice.

Rappelons que la haute cour de justice a pour mission de juger les membres du gouvernement et le Chef de l’Etat en cas de fautes lourdes dans l’exercice de leur fonction. Les autres membres de l’institution avec à leur tête, la Présidente, Marie-Cécile De Dravo Zinzindohoué ont aussi assisté à la dite cérémonie.